Папа Римский впервые провел аудиенцию по видеотрансляции

11.03.2020, 15:01, Новости дня

Папа Римский Франциск впервые в истории провел всеобщую аудиенцию в Ватикане при помощи видеомоста, чтобы предотвратить риск заражения коронавирусом.

Видеотрансляция выступления понтифика велась из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане, передает РИА «Новости».

Папа Франциск подчеркнул свою близость ко всем заболевшим коронавирусом и выразил сердечную благодарность медицинскому персоналу и волонтерам, которые помогают людям в борьбе с инфекцией.

«Благодарю всех христиан, мужчин и женщин доброй воли, которые молятся сейчас все вместе, какой бы ни была религиозная традиция, к которой они принадлежат», – подчеркнул понтифик.

Также папа римский обратил внимание на последствия вооруженного конфликта в Сирии.

«Не хотел бы, чтобы эта боль, эта эпидемия заставили нас забыть бедных сирийцев, которые страдают на границе между Грецией и Турцией. Этот народ страдает многие годы. Они должны бежать от войны, голода и болезней. Не будем забывать братьев, сестер и многих детей, которые там страдают», – сказал он.

Впервые такой формат был опробован Папой римским 8 марта, когда он впервые в истории провел воскресную проповедь по видеотрансляции.

Напомним, ранее тест Папы Римского на коронавирус дал отрицательный результат.