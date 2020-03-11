Названы претендующие на попадание в перечень социально значимых порталы

11.03.2020, 15:01, Новости дня

В перечень социально значимых ресурсов могут войти сервисы доставки еды и соцсеть «ВКонтакте», в этом случае интернет-доступ к ним не будет тарифицироваться, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

«Наша позиция в этой части очень понятная и четкая: перечень тех ресурсов, тех сайтов, которые будут включены для бесплатного получения нашими гражданами, которые являются абонентами, будет включать все социально значимые вещи. То есть это социальные сети, мессенджеры, это сервисы заказа еды – то есть все то, что им нужно в повседневной жизни, то, чем они часто пользуются», – передает его слова РИА «Новости».

У него спросили, идет ли речь о сервисах «Яндекс.Еда», Delivery Club и «ВКонтакте», на что он ответил утвердительно. При этом, заметил он, в случае с «Вконтакте» тарифицироваться продолжат просмотр видео и прослушивание музыки.

«Стриминговый трафик будет блокироваться», – сказал он.

Кроме того, добавил министр, в перечень собираются включить онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, а также мессенджеры.

Среди критериев отбора – их массовость и «понятная доля в сегменте присутствия».

«Мы говорим о том, что эти компании должны уже в явном виде иметь большую аудиторию пользователей. И по каждой категории, наверно, будут устанавливаться свои критерии… комиссия будет принимать это решение. Условно, ключевой критерий – что у сервиса должна быть в основном российская аудитория. Дальше должно быть размещение на отечественной инфраструктуре — один из возможных критериев… Там целая система, мы ее прописываем, обсуждаем с рынком как раз для того, чтобы не получилось такой ситуации, что кто-то не получит возможности быть в этом пакете», – сказал Шадаев.

По его словам, перечень социально значимых ресурсов закрепят в постановлении правительства. Его проект уже подготовлен, также готов законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-сервисам. Его сейчас согласовывают с ведомствами.

«Подготовлен весь комплект нормативных актов. У нас есть сроки, которые установлены президентом и правительством (до 1 июня), мы находимся полностью в этих сроках, даже с небольшим опережением идем. Но нам очень важно… здесь есть, с одной стороны, отрасль операторов, с другой стороны – отрасль интернет-ресурсов, и здесь такой достаточно сложный компромисс вырабатывается для того, чтобы, с одной стороны, это сделать минимально обременительным для операторов, с другой стороны – включить все те ресурсы, которые реально этого достойны», – заключил министр.

Напомним, обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Решение было принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

Список ресурсов, как ожидалось, будет сформирован к концу февраля.

При этом сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В Кремле заявили, что этот вопрос проработает правительство.