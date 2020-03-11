В ОАЭ заявили о необходимости нового соглашения ОПЕК+

11.03.2020, 15:00, Новости дня

Для обеспечения стабильности рынка нефти и снижения волатильности необходимо новое соглашение ОПЕК+, сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«ОПЕК и ОПЕК+ играли важную роль в обеспечении стабильности на рынке. Министерство энергетики ОАЭ и отрасль считает, что необходимо новое соглашение для поддержания баланса и снижения волатильности рынка», – цитирует РИА «Новости» сообщение министра в Twitter.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.



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