Президент Литвы заявил о стратегической ошибке Запада в отношении России

11.03.2020, 14:59, Новости дня

Россия остается самой серьезной долгосрочной угрозой для НАТО, и для Запада стало бы стратегической ошибкой пригласить Москву быть частью общего геополитического пространства, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Пригласить Россию быть частью общего геополитического пространства с созданием ошибочного впечатления об общих интересах было бы стратегической ошибкой. 2014 год должен остаться самым горьким доказательством и разочаровавшим доказательством, какой «результат» дают интересы без ценностей», – передает Delfi слова Науседы.

Он призвал не уступать РФ относительно принципов, на которых основывается безопасность Европы и Северной Америки.

«Россия остается явной и наиболее серьёеной долгосрочной угрозой для НАТО. РФ сделала сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок. Давайте не будем иметь никаких иллюзий в этой связи», – сообщил он.

Науседа сказал, что Запад не должен вести себя пассивно, так как это только «подогревает агрессию».

Отметим, что в США ранее заявили, что угрозы для прибалтийских стран со стороны РФ сейчас нет.



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