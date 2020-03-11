Белоусов заявил о риске повышения цен на бытовую технику и лекарства

11.03.2020, 14:59, Новости дня

В связи с ослаблением рубля в РФ существует риск роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, инфляция в РФ в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%. Власти РФ могут принять дополнительные меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые медикаменты, передает РИА «Новости».

«У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах», – сказал Белоусов.

При этом он отметил, что рисков спада экономики РФ в 2020 году пока нет.

«Пока признаков такой опасности нет. То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем, пока мы идем по более-менее позитивному сценарию», – сказал Белоусов.

Вице-премьер добавил, что очень многое будет зависеть от того, будет вторая волна волатильности на рынках или нет.

«Сегодня как раз собирались вместе с Банком России, с Минфином с утра, смотрели – пока признаков этого нет. Более того, сама структура и характер отскока, который сегодня произошел (нефть, показатели фондового рынка, активность и запросы населения) мы видим, что более-менее все пока идет в предсказуемом коридоре», – отметил он.

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