Ученые подтвердили права РФ на арктический шельф

11.03.2020, 14:59, Новости дня

Геофизики из Института океанологии имени Ширшова РАН и Московского физико-технического института разработали геодинамическую модель, описывающую эволюцию литосферы в Арктике за последние 60 млн лет. Модель дает научное обоснование заявке РФ в Комиссию ООН по расширению внешних границ континентального шельфа в Арктике.

Результаты опубликованы в журнале Geotectonics, передает РИА «Новости».

В данный момент между арктическими государствами существуют расхождения относительно границ арктического шельфа в Северном Ледовитом океане. РФ подала заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа еще 2001 году, однако для того чтобы доказать, какая часть дна арктических морей является продолжением континента, требуются серьезные геофизические и геологические исследования, которыми занимаются российские ученые.

Итогом очередного этапа исследований является статья, в которой на основе современной концепции тектоники литосферных плит описаны все этапы эволюции Арктического региона за период с позднего мела до наших дней.

Литосфера – это твердая оболочка Земли, которая включает в себя земную кору и подстилающие части верхней мантии. Литосферные плиты движутся по пластичному слою мантии, что приводит к образованию различных геологических структур: гор, хребтов, океанов и морей.

Геолого-геофизические данные показывают, что литосфера Арктического региона более 60 млн лет растягивалась горизонтально, что привело к возникновению основных тектонических структур – подводных хребтов и разделяющих их впадин.

Геодинамическая модель, разработанная учеными, объясняет это растяжение действием сил конвекции – циркуляции вещества верхней мантии, связанного с погружением литосферы Тихого океана в зонах субдукции – Курило-Камчатской, Алеутской и Японской.

«Модель объясняет раздвижение (спрединг) литосферы Евразийского бассейна за последние 60 млн лет, откол и отодвигание хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана», – рассказал один из авторов исследования, академик Леопольд Лобковский – заведующего лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана МФТИ и руководитель геологического направления Института океанологии имени Ширшова РАН.

В основе модели лежат данные сейсмической томографии – зондирования земной коры и мантии с помощью сейсмических волн, которые возникают при землетрясениях. Результаты демонстрируют, что в зонах субдукции переходного региона от Тихого океана к Азии происходит погружение западной части Тихоокеанской литосферы до глубин более 500 километров с последующим ее выполаживанием и дальнейшим движением в горизонтальном направлении вдоль границы верхней и нижней мантии.

Разработанная модель эволюции литосферы также объясняет процессы не только в Арктике, но и в смежных частях Северо-Восточной Азии: к примеру, происхождение рифтовой зоны озера Байкал, а также смещение континента в сторону Курило-Камчатской и Японской островных дуг.

Однако главное, что показывает новая модель, – это то, что основные структуры Арктического бассейна – хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, Чукотское поднятие и разделяющие их котловина Подводников и Чукотская впадина первично представляли собой единый консолидированный блок континентальной земной коры – являются естественным продолжением материковой окраины России.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года.