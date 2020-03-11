На конкурс «Лидеры России. Политика» подали заявки более 25 тыс. человек

11.03.2020, 14:59, Новости дня

За 16 дней с момента запуска Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» организаторы получили более 25 тыс. заявок на участие. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.

Проекта стартовал 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, через три дня их количество превысило 15 тысяч, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«К настоящему времени регистрацию на конкурс прошли 25 391 человек, в том числе 11 440 участников заполнили анкету. Из них 3 564 конкурсанта заполнили блок «Мои достижения», 1 997 загрузили видео. Данные 1 897 участников появились на странице поддержки», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Доля женщин в числе зарегистрировавшихся на данный момент участников растет. Если по итогам первых суток женщин в конкурсе было 12,7%, а через три дня – 15,1%, сейчас показатель достиг 16,2%. Соответственно, доля мужчин составляет 83,8%.

На сегодняшний день почти половина участников, 49%, – в возрасте от 30 до 40 лет, молодежи в возрасте до 30 лет – 19%. Около четверти зарегистрировавшихся к настоящему времени на конкурс – в возрасте от 40 до 50 лет (26%), еще 6% старше 50 лет.

Больше всего заявок на участие в Конкурсе поступило от жителей ЦФО – 32,3%. Из ПФО поступило 18% анкет, из УрФО – 11,2%. Далее следуют СЗФО (10,7%), СФО (10,4%), ЮФО (9,5%), СКФО (4,2%), ДФО (3,7%).

Принципиальным отличием условий регистрации для участия в Конкурсе «Лидеры России. Политика» от проекта «Лидеры России» является возможность указать в своем профиле любой регион – не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник. Делая этот выбор, участники должны исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.

Подавляющее большинство участников имеют хотя бы одно высшее образование (93,6%), при этом 16,4% закончили бакалавриат, 48,5% – специалитет или магистратуру. У 18,3% участников – два и более высших образований, 5,8% являются кандидатами наук, 0,4% имеют докторскую степень, а 4,2% указали, что, помимо высшего образования, получили диплом MBA. Лишь 6,4% конкурсантов имеют среднее профессиональное образование.

Почти две трети участников конкурса занимают руководящие должности, причем 30,3% являются руководителями высшего звена, 23,4% – среднего звена, 11,3% осуществляют линейное руководство. 24,1% конкурсантов – специалисты, 8,6% работают на себя, еще 2,3% – рабочие.

В промышленности заняты 15% зарегистрировавшихся на сегодняшний день участников, в образовании, IT и НИОКР работают 14%. Еще 12,3% представляют сферу услуг, 11,3% – строительство, транспорт и логистику. 7,2% работают во власти, 5,2% – в муниципальном управлении. По 5,4% заняты в торговле и финансовом секторе, 3,2% – в системе здравоохранения. 1,5% работают в сельском хозяйстве. 1% проходят военную и гражданскую службу. 18,5% участников Конкурса, зарегистрировавшихся к настоящему времени, заняты в других отраслях.

Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».