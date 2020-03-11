Стоимость транспортировки нефти на пути из Ближнего Востока в Азию выросла вдвое

11.03.2020, 14:44, Новости дня

Стоимость транспортировки нефти из стран Ближнего Востока в Северо-Восточную Азию почти удвоилась с конца прошлой недели после распада соглашения ОПЕК+, передает Bloomberg.

Чартерные ставки для супертанкеров, перевозящих нефть из Персидского залива в Южную Корею, выросли до 95 пунктов, согласно данным трех брокеров и документов, с которыми ознакомились в Bloomberg.

Перевозка, как правило, оценивается с небольшой премией в пять баллов или меньше по сравнению с более распространенным маршрутом между Ближним Востоком и Китаем, который в среднем составлял 49 пунктов на прошлой неделе.

Маршруты между Ближним Востоком и Китаем, Южной Кореей и Японией являются одними из самых загруженных в мире, поскольку крупные азиатские импортеры полагаются на сырую нефть из Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака в качестве исходного энергосырья.

Танкеры бронируются по ставкам, которые известны как шкала базисных номинальных фрахтовых ставок для танкеров, представляющих собой процент от базовой фиксированной ставки для определенного маршрута, установленного на год.

По словам ряда источников, растущий спрос со стороны Саудовской Аравии, а также растущий интерес к плавучим хранилищам вызвали бурю запросов по поводу танкерных маршрутов.

Национальный перевозчик королевства на этой неделе забронировал около дюжины судов, показали данные, после обещания главного производителя нефти в ОПЕК завалить рынок рекордными 12,3 миллионами баррелей нефти в день в следующем месяце.

Цены на маршруте между Ближним Востоком и Китаем, также известным как TD3C, могут вскоре вырасти до 100 пунктов, заявили два из трех маклеров, которые просили не называть их имени из-за политики компании.