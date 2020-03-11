За торговлю контрафактными часами костромич заплатит часами обязательных работ

11.03.2020, 14:44, Новости дня

За торговлю контрафактными часами житель Костромы заплатит часами обязательных работ. Уголовное дело в отношении предпринимателя накануне рассмотрели в одном из городских судов.

По данным областной прокуратуры, 36-летний костромич продавал дешевые часы, выдавая их за продукцию известных компаний. Среди знаменитых брендом были, в том числе "Гуччи" и "Омега". Общий ущерб от продажи наручной "роскоши" составил более 360 тысяч рублей.

Решением суда, сообщает ГТРК "Кострома", предпринимателя приговорили к 90 часам обязательных работ. Сейчас недостаток рабочей силы на уборке улиц и мытье троллейбусов, так что, скорее всего, мужчину отправят на эти работы. Контрафактная продукция изъята, и пойдет в доход государства.

Текст:

ГТРК "Кострома"



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