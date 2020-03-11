Коронавирусная депрессия: таким Рим еще никто не видел

11.03.2020, 14:44, Новости дня

В эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Италии Ася Емельянова рассказала о том, как страна живет в режиме полной изоляции из-за эпидемии коронавируса.

"Никогда не думала, что увижу Рим таким. Везде пусто, в воздухе витает страх и растерянность", — отметила она.

По словам Емельяновой, жизнелюбивый итальянский народ сейчас выживает кто как может: "Кафе и рестораны закрываются в 18.00, многие из них перешли на доставку на дом. В магазинах многочасовые очереди, запускают по 10 человек. Люди выносят все, запасаются на месяц, потому что это минимальный срок, который придется провести в полной изоляции".

Собкор подчеркнула, что в стране с введением жестких карантинных мер закрыты многие общественные учреждения, в том числе и детские сады. В связи с этим жители столкнулись с большой проблемой — куда деть детей.

"Те, кому разрешили временно не работать, поочередно сидят с малышами. Остальным – намного сложнее", — сказала Емельянова.

Она также заявил о других вынужденных мерах, введенных на территории всей страны: "На улицах начались проверки — при входе в метро, в электричках, на автострадах. Без разрешающего сертификата выходить нельзя. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность".

При этом Емельянова отметила, что согласно установленным правилам, покинуть Италию россияне, имеющие вид на жительство, не могут. Выезжать из страны можно только туристам. Это сделано для того, чтобы ограничить передвижение людей по территории Италии.

Вместе с тем корреспондент констатировала, что скорость заражения коронавирусом в Италии очень высокая: в день заражается 1500 человек. Около 200 летальных исходов ежедневно. По официальным данным, 5% пациентов, находящихся в интенсивной терапии, это люди до 30 лет, остальные – пожилые. Среди 10 тысяч зараженных — 43 ребенка.

Итальянские медики при этом столкнулись с проблемой острой нехватки аппаратов искусственного дыхания, необходимых всем, кто попадает в отделение интенсивной терапии. С этим Италии пообещал помочь Китай, подчеркнула Емельянова.

Собкор добавила, что на фоне всеобщей депрессии в Италии продолжаются бунты в тюрьмах, потому что там запретили свидания. На данный момент среди заключенных — 12 погибших и 16 сбежавших преступников. 40 полицейских получили ранения во время стычек.

В Италии зафиксированы более десяти тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался. Всего в мире Covid-19 заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около четырех тысяч.