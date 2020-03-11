Адвокат Голунова: видеозаписи, которые полицейские вели при задержании журналиста, уничтожены

11.03.2020, 14:35, Новости дня

Видеозаписи, которые велись полицейскими во время задержания Ивана Голунова, уничтожены. Об этом заявил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Видеозаписи, которые вели при задержании моего подзащитного

Уметбаевым и Феофановым в настоящий момент уничтожены», – сказал

Бадамшин.

Максим Уметбаев ранее 11 марта извинился перед Голуновым за то, что ударил его, пишет ТАСС. «Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник», – сказал Уметбаев.

Также Уметбаев отрицает свою причастность к подбрасыванию наркотиков Голунову и фальсификации дела против него. По его словам, в выходной день ночью ему позвонил начальник и сказал, что нужна помощь при задержании торговца наркотиками. Голунова Уметбаев увидел уже в кабинете полиции.

«Я потребовал проехать на освидетельствование, а он сказал: «Хочешь, неси меня на руках». Данная фраза меня возмутила, и я нанес пощечину. Не для выбивания показаний, не для того, чтобы покалечить, а чтобы он выполнил законную просьбу и поехал на освидетельствование», – заключил Уметбаев.

Уметбаев добавил, что рад общественному резонансу и справедливому разбирательству по делу Голунова и надеется, что и в его отношении оно будет таким же.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин настаивает, что Уметбаев знал о незаконных действиях своих коллег и способствовал им. Он также рассказал, что ему стало известно о встречах бывших полицейских, на которых, по мнению адвоката, они разрабатывали тактику противодействия органам расследования.

По делу о фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова были задержаны пятеро сотрудников полиции: экс-оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Денис Коновалов, а также бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Четверых из них до 29 марта поместили в СИЗО, Дениса Коновалова отпустили под домашний арест.

Ранее за незаконное преследование перед Голуновым извинилась прокуратура ЗАО Москвы. Извинений от Генпрокуратуры не последовало.