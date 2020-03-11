В Киеве ввели карантин из-за коронавируса

11.03.2020, 14:35, Новости дня

В Киеве до конца марта ограничат работу всех образовательных учреждений, чтобы предотвратить появление и распространение коронавируса. Учеников школ и студентов переведут на дистанционное обучение, а детские сады будут закрыты. Об этом у себя на странице в фейсбуке объявил мэр города Виталий Кличко.

«Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта, предварительно, до конца марта», – заявил Кличко в видеообращении.

Также власти ограничили проведение массовых мероприятий, концертов и конференций, киносеансов. На карантин закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в торговых центрах.

О первом случае заражения коронавирусом в Украине стало известно 3 марта. Его диагностировали у мужчины из города Черновцы, который прилетел из Италии.

В Италии зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших там превысило 9 тысяч человек, умерли более 400 пациентов. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и университеты, а также ограничили передвижение граждан по стране.

Всего в мире число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 119 тысяч.