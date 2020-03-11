Болгарский суд разрешил экстрадировать Левина в Украину

11.03.2020, 14:34, Новости дня

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом 11 марта сообщается в Facebook-сообществе «Хто замовив Катю Гандзюк».

«Левина экстрадируют! Спасибо всем причастным. Ждем прогресса в расследовании. Наконец-то появился шанс, что заказчики и убийцы Кати будут сидеть», – сказано в сообщении.

ЛЕВІНА ЕКСТРАДУЮТЬ! Дякуємо всім причетним. Чекаємо прогресу у розслідуванні. Нарешті з'явився шанс, що замовники і вбивці Каті будуть сидіти. Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Kolmapäev, 11. märts 2020

Пресс-служба Офиса генпрокурора Украины сообщила, что Апелляционный суд города Бургас «оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Украине для привлечения к уголовной ответственности человека, подозреваемого в причастности к нападению на общественную активистку Гандзюк».

«Таким образом, компетентными органами Болгарии был удовлетворен запрос Офиса генерального прокурора об экстрадиции. После его фактической передачи украинским правоохранительным органам будут проведены необходимые процессуальные действия для скорейшего расследования совершенного преступления и передачи в суд обвинительных актов в отношении его участников», – заявили в Офисе генпрокурора, не называя имени подозреваемого.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Процедуру отложили из-за апелляции.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.