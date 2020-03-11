Сегодня в Минске Андрей Ермак проведет встречу с Дмитрием Козаком по Донбассу

11.03.2020, 14:34, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 марта прибыли в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщают российские агентства ТАСС и РБК.

По данным журналистов, они примут участие в работе трехсторонней контактной группы, заседание которой сегодня состоится в Беларуси.

Источник РБК, близкий к Офису президента Украины, рассказал, что обмен удерживаемыми лицами – одна из главных тем встречи.

По данным ТАСС, сегодня в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп будут согласовывать списки удерживаемых лиц для обмена, обсуждать новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения и внесение изменений в Конституцию Украины.

Официально Офис президента Украины о поездке Ермака в Минск не сообщал.

Это вторая встреча Ермака и Козака в марте.