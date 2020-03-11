Сегодня в Минске Андрей Ермак проведет встречу с Дмитрием Козаком по Донбассу
11.03.2020, 14:34, Новости дня
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 марта прибыли в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщают российские агентства ТАСС и РБК.
По данным журналистов, они примут участие в работе трехсторонней контактной группы, заседание которой сегодня состоится в Беларуси.
Источник РБК, близкий к Офису президента Украины, рассказал, что обмен удерживаемыми лицами – одна из главных тем встречи.
По данным ТАСС, сегодня в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп будут согласовывать списки удерживаемых лиц для обмена, обсуждать новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения и внесение изменений в Конституцию Украины.
Официально Офис президента Украины о поездке Ермака в Минск не сообщал.
Это вторая встреча Ермака и Козака в марте.
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