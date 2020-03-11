В России пригрозили резким подорожанием электроники из-за нового налога

11.03.2020, 14:34, Новости дня

Производители недовольны внедрением нового экосбора от правительства.

Производители и импортеры электроники, продуктов и автомобильных шин заявили о том, что цены на продукцию будут повышены. Причина – новый экологический сбор, который был введен для бизнеса.

Бизнесменов хотят лишить права утилизировать отходы, вместо чего они будут выплачивать экосбор специальным компаниям, которые будут этим заниматься. Фактически для бизнеса это означает введение нового оборотного налога, который придётся закладывать в цены потребительских товаров.

В бюджет благодаря экосбору от бизнеса поступает менее 2,5 млрд рублей в год, тогда как ожидалось 20 млрд рублей. Сейчас норматив утилизации для 54-х групп товаров (одежда, газеты, шины, пластиковые бутылки и т.д.) составляет 15%. Это значит, что ровно такую долю товаров или упаковки производители должны самостоятельно утилизировать за свой счёт или платить экологический сбор.

Минприроды предложило увеличить норматив для этих товаров до 100% уже с 1 июля 2021 года, а в 2024-м ввести его для всей продукции. Но этого может не произойти, если правительство сохранит действующий до сегодняшнего дня механизм, когда сами компании занимаются утилизацией отходов. В заявлении бизнесменов утверждается, что экосбор приведет к появлению на свалках сотен тысяч отходов, а цены на продукцию взлетят до 22%.

В случае введения нового норматива розничные цены на масляные радиаторы вырастут на 22%, на стиральные машины — на 18%, а на холодильники, микроволновки, кондиционеры и водонагреватели — минимум на 10%. На 4-7% могут возрасти и оптовые цены на шины для машин, отметили в ассоциации «Экошинсоюз».

В заявлении представители компаний высказали обиду на то, что их мнением даже не заинтересовались, когда обсуждался новый сбор. Тогда как в проекте Министерства природы о реформе экосистемы нет четких предписаний о том, кто и как будет заниматься утилизацией.

Россияне уже ощутили на себя повышение цен с 1 января 2020 года на ряд товаров из-за экосбора.