За нарушения на голосовании по Конституции решили сажать на 4 года
11.03.2020, 14:33, Новости дня
Так могут наказать за фальсификацию избирательных документов.
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию.Согласно документу, максимальное наказание за нарушения составляет четыре года лишения свободы.
Речь идет о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, а также о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснил депутат Павел Крашенинников.
Ранее в среду Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию. После Госдумы их должен одобрить Совет Федерации, а потом две трети региональных заксобраний. Затем предполагается, что президент подпишет и опубликует поправки.
22 апреля пройдет общероссийское голосование по изменениям в Конституцию.
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