За нарушения на голосовании по Конституции решили сажать на 4 года

11.03.2020, 14:33, Новости дня

Так могут наказать за фальсификацию избирательных документов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию.Согласно документу, максимальное наказание за нарушения составляет четыре года лишения свободы.

Речь идет о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, а также о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», — пояснил депутат Павел Крашенинников.

Ранее в среду Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию. После Госдумы их должен одобрить Совет Федерации, а потом две трети региональных заксобраний. Затем предполагается, что президент подпишет и опубликует поправки.

22 апреля пройдет общероссийское голосование по изменениям в Конституцию.



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