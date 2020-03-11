В метро Москвы высадили пассажиров для проверки состава

11.03.2020, 14:30, Новости дня

Пассажиров в московском метро высадили на станции «Достоевская» для проверки состава, сообщили в пресс-службе подземки.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Достоевская» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону «Селигерской». Состав убран с линии для проверки», – сообщили в пресс-службе метрополитена, передает РИА «Новости».

Там пояснили, что во время высадки у нескольких следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала, после высадки поезда продолжили курсировать в обычном режиме.

В конце февраля на станции метро «Маяковская» в Москве произошла драка между футбольными фанатами, полицейские задержали нескольких участников потасовки.



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