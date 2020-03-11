МИД Таиланда разъяснил ужесточение правил въезда в страну для россиян

11.03.2020, 14:30, Новости дня

Власти Таиланда намерены приостановить оформление визы по прибытии в страну для граждан 18 государств, однако это не коснется туристов из России, сообщила сотрудница отдела информации министерства иностранных дел королевства.

Она напомнила, что между Россией и Таиландом есть соглашение о 30-дневном безвизовом пребывании, передает ТАСС.

«Сегодняшнее объявление [об отмене виз по прибытии для граждан 18 стран] не вступило в силу, поскольку для начала оно должно быть опубликовано в «Королевской газете». Возможно, это произойдет на этой или следующей неделе. Пока неизвестна дата, когда данное нововведение вступит в силу», – отметила сотрудница МИД.

По ее словам, нововведение может коснуться тех, кто прилетает на более длительный срок. Чтобы получить визу, им нужно обратиться в посольство королевства в своей стране и, вероятно, предоставить справку о состоянии здоровья.

По ее словам, данная инициатива может коснуться лишь тех людей, которые прилетают в Таиланд на более длительный срок для чего и требуется виза, в том числе по прибытии. Таким образом, граждане 18 стран вместо визы по прибытии в Таиланде должны обратиться в таиландское посольство в своей стране, где, вероятно, потребуется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие коронавируса.

При это в МИД особо подчеркнули, что «инициатива не коснется туристов из России».

«Например, если российский житель прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства]», – заверила дипломат.

По уточненным данным, нововведение может коснуться граждан Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. Обладатели паспортов этих стран подают заявления на получение визы по прибытии, после чего могут находиться в Таиланде до 15 дней.

Ранее в среду появилась информация, что власти Таиланда отменили оформление визы по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе России.