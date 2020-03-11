Новый Google Chromecast Ultra обретет дистанционное управление

11.03.2020, 14:30, Разное

Источник 9to5Google, который знает планы Google сообщил, что компания собирается выпустить в этом году телеприставку-видеоплеер для потокового контента Chromecast Ultra. Это будет устройство второго поколения на базе Android TV с дистанционным управлением.

Новый гаджет имеет кодовое имя sabrina и поддерживает воспроизведение контента 4K HDR и беспроводные сети Bluetooth и Wi-Fi. Последняя версия приставки-медиаплеера реализована в таком же формате, что и предыдущая модель, но будет доставляться с пультом дистанционного управления Chromecast Ultra.

Данное устройство напоминает пульт от VR-очков Daydream View и схоже с панелью управления Apple TV. В нем имеется микрофон и кнопка для активации виртуального помощника Google Assistant, чтобы голосом управлять воспроизведением контента.