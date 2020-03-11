Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

11.03.2020, 14:30, Разное

Возлюбленная знаменитого певца Тимати фотомодель Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына Ратмира. Молодая мать отметила, жительница слишком много на себя брала.

Анастасия Решетова старается самостоятельно заниматься воспитанием сына, несмотря на сильную занятость. Однако, когда ей все же нужно уехать по делам, приходится прибегать к услугам няни. На своей страничке в Instagram фотомодель опубликовала пост, где рассказала, как сложно найти надежного человека, который сможет присматривать за наследником Тимати со всей ответственностью. Первая няня проработала в семье недолго, поскольку не разделяла взгляды по воспитанию ребенка с матерью. Женщина как бы навязывала свое мнение и условия Решетовой. Позже модель решила уволить няню, поскольку та много на себя брала. Воспитательница не должна становиться мамой для ребенка, а мнение работодателя должно быть для нее в приоритете.

Сейчас за сыном Тимати и Решетовой присматривает новая няня. Для нее звездные родители сняли жилье недалеко от своей квартиры. Очень важно, чтобы воспитатель могла быстро прийти в нужный для родителей момент и остаться с малышом. Своим выбором молодая мать довольна.