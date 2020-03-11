Минюст решил отказаться от резкого повышения штрафов за нарушения ПДД

11.03.2020, 14:30, Новости дня

Министерство юстиции отказалось резко повышать штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения, сообщил замглавы Минюста Денис Новак.

По его словам, ведомство решило оставить штрафы для водителей и пешеходов на прежнем уровне. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы при ОНФ для пересмотра штрафов за нарушения ПДД, информирует «Ридус» со ссылкой на источник.

Напомним, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП, в которой были значительно увеличены штрафы для водителей. В частности, штрафы за превышение скорости должны были вырасти в 4-6 раз. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

Однако 6 февраля премьер Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, заметив, что введение штрафа в 5 тыс. рублей за превышение скорости непосильно для многих людей.



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