Доказано, что конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G действительно заряжается очень быстро

11.03.2020, 14:30, Разное

Главный конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G был представлен покупателям в феврале этого года. В отличие от других моделей у него сверхбыстрая зарядка мощностью 65 Вт. Эксперимент показал, что устройство действительно заряжается очень быстро.

Модель Realme X50 Pro 5G построена на базе системы Snapdragon 865. От других смартфонов-конкурентов она отличается не только привлекательными характеристиками, но и технологией сверхбыстрой зарядки с мощностью 65 Вт. Аккумуляторную батарею емкостью 4200 мАч данная технология способна зарядить всего за 35 минут.

Надежный индийский информатор Судханшу Амбхоре представил вниманию реальные результаты эксперимента, которые подтверждают, что смартфон действительно способен заряжается очень быстро. Так от 1 до 20 процентов аккумулятор пополнился всего за четыре минуты. Еще через пять минут заряд показывал 40 процентов, через шесть минут – 60 процентов, еще через семь минут – 80 процентов. От 81 до 100 процентов смартфон заряжался всего 14 минут. В совокупности достаточно было 36 минут, чтобы восполнить энергию АКБ в Realme X50 Pro 5G до 100%, а это всего на одну минуту больше, чем заявлял производитель.