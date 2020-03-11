Доказано, что конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G действительно заряжается очень быстро

11.03.2020, 14:30, Разное

Главный конкурент Xiaomi Mi 10 смартфон Realme X50 Pro 5G был представлен покупателям в феврале этого года. В отличие от других моделей у него сверхбыстрая зарядка мощностью 65 Вт. Эксперимент показал, что устройство действительно заряжается очень быстро.
Модель Realme X50 Pro 5G построена на базе системы Snapdragon 865. От других смартфонов-конкурентов она отличается не только привлекательными характеристиками, но и технологией сверхбыстрой зарядки с мощностью 65 Вт. Аккумуляторную батарею емкостью 4200 мАч данная технология способна зарядить всего за 35 минут.

Надежный индийский информатор Судханшу Амбхоре представил вниманию реальные результаты эксперимента, которые подтверждают, что смартфон действительно способен заряжается очень быстро. Так от 1 до 20 процентов аккумулятор пополнился всего за четыре минуты. Еще через пять минут заряд показывал 40 процентов, через шесть минут – 60 процентов, еще через семь минут – 80 процентов. От 81 до 100 процентов смартфон заряжался всего 14 минут. В совокупности достаточно было 36 минут, чтобы восполнить энергию АКБ в Realme X50 Pro 5G до 100%, а это всего на одну минуту больше, чем заявлял производитель.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Айза Анохина прокомментировала скандальное высказывание Алены Водонаевой о маткапитале

26.01 / Мнение: Либералы обленились — кому пожаловаться, в Госдеп США?

17.01 / В Москве школьник избил учительницу из-за порванного наушника

24.01 / Мнение: К чему приведёт потепление в России, прекрасная экология США и закрытие глобальной помойки

02.01 / «Я не собираюсь уходить в тень. Меня все это теперь касается»

25.01 / Мнение: Как такое вообще возможно?

20.02 / Мнение: Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

31.12 / Мнение: Гиперзвуковое оружие: Россия уверено удерживает лидерство

12.01 / Мнение: Кого пластика красит, а кого — уродует

05.02 / Мнение: Атавизмы инфантилизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика