Туроператоры предложили россиянам досрочно прекратить отдых в Италии

11.03.2020, 14:28, Новости дня

Туроператоры предложили путешественникам из РФ досрочно уехать из Италии в связи с карантином, введенным в стране из-за коронавируса, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«В связи с введенным в Италии карантином и связанными с ним ограничениям, туроператоры предлагают туристам, находящимся в стране, досрочный выезд в Россию со среды, 11 марта 2020 года», – сказано в сообщении на сайте ассоциации.

По всей Италии с 10 марта по 3 апреля введен карантин, иностранным туристам разрешается выехать из страны домой. В АТОР уточнили, что в Италии на настоящий момент может находиться менее тысячи россиян.

Ранее в посольстве РФ в Италии разъяснили, как соотечественникам передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянским правительством.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Италии, которая ушла на карантин по коронавирусу.



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