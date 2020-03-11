Захарова сочла пустословием статью о «разжигании Россией расовой ненависти» в США

11.03.2020, 14:28, Новости дня

Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Служба внешней разведки РФ якобы пытается разжечь межрасовую ненависть в США перед выборами 2020 года, воздействуя на сторонников господства белых. В МИД РФ назвали публикацию пустословием.

«Пустословие, перешедшее в пропаганду», – передает «Интерфакс» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В статье утверждается, что американские чиновники получили разведданные, согласно которым российские спецслужбы якобы сменили тактику перед предвыборной кампанией в США, и теперь имеют цель спровоцировать раскол в американском обществе, усугубив напряженность, в том числе межрасовую. При этом источники не могут четко сказать, какого именно результата добивается Москва.

Утверждается, что если в 2016 году РФ якобы работала с афроамериканцами, чтобы сократить их явку на выборы, то теперь СВР якобы работает с белыми расистами. Их, как утверждаются, пытаются спровоцировать на более агрессивные и оскорбительные заявления, а афроамериканские экстремистские группировки якобы провоцируют на применение насилия.

В начале марта СМИ со ссылкой на соцопрос сообщили, что большая часть американцев полагают, что РФ якобы пытается вмешаться в президентские выборы в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Экс-посол Грузии Катамадзе стал вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков

29.12 / Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск

19.01 / Путин порассуждал о бессрочном пребывании у власти

17.01 / Промахнувшийся «Суперджет» перелетел с неработающей полосы в Домодедово на соседнюю

06.01 / Полузащитник «Динамо» Гармаш перешел в турецкий клуб

05.02 / За подозреваемого по делу завода «Краян» Дубового внесли 15,7 млн грн залога – САП

04.02 / Путин уверен, что Россия победит коронавирус, как победила лихорадку Эбола

06.02 / Лукашенко заявил о «невыполнении» Россией обязательств по поставкам нефти

10.03 / Эксперт: Поправка Терешковой направлена на сохранение политической стабильности общества

21.02 / Рада рассмотрела 1506 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика