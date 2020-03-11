Толстой самоизолировался после командировки в Париж

11.03.2020, 14:28, Новости дня

Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сообщил, что несколько дней будет работать из дома после командировки в Париж.

Толстой рассказал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.

«Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1 тыс.600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск», – передает РИА «Новости» сообщение депутата в Facebook.

Толстой также заявил, что он совершенно здоров.

Ранее в среду министр природных ресурсов Канады Симус О’Риган объявил, что проведет ближайшие дни дома на карантине в качестве меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса.