8 стыдных вопросов про коронавирус

11.03.2020, 14:26, Новости дня

В Москве строят вторую больницу для пациентов с подозрением на коронавирус и запрещают массовые мероприятия численностью больше 5000 человек. Италия закрыта на карантин. А Израиль изолирует на 14 дней всех, кто прилетел в страну из любой точки мира. Медновости попросили научного журналиста Ирину Якутенко, дать ответы на стыдные вопросы о коронавирусе, которые множатся на фоне этих тревожных новостей.

Ирина Якутенко. Фото: antropogenes.ru

Можно ли болеть и не знать, что болеешь, и заразить при этом кучу людей?

Утверждения, что SARS-Cov-2 может передаваться от бессимптомных больных, периодически появляются в прессе и даже в некоторых научных публикациях. Однако пока все подобные заявления не подтвердились: статьи, где сообщалось об этом, были выполнены с существенными нарушениями методологии, а значит доверять их выводам нельзя.

У РФ самая протяженная сухопутная граница с Китаем и всего 10 человек с коронавирусом. Для сравнения в далекой от Китая Португалии – 41. Власти скрывают правду?

Математические модели показывают (1, 2, 3), что главным фактором риска является не протяженность границы, а интенсивность транспортных потоков. Поэтому в зоне наибольшего риска находятся Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города. Риски для столицы особенно велики, так как именно сюда прилетают все рейсы из Китая. Скрывают от нас правду или нет, сказать сложно, так как официальной информации поступает очень мало. К сожалению, такая политика способствует росту панических настроений и напрямую противоречит рекомендациям (1, 2) международных организаций по поведению государств в случае эпидемий.

Вирус будет распространяться пока не создадут вакцину, поэтому поездки за границу стоит отменить?

Планы на отдых за границей может нарушить не отсутствие вакцины, а жесткие меры, которые принимают власти разных стран для того, чтобы не допустить распространение вируса.

Вероятность появления вакцины от SARS-CoV-2 не слишком высока: коронавирусы очень быстро мутируют, поэтому создать эффективную вакцину затруднительно. Но для того, чтобы сдержать распространение инфекции, она и не нужна: достаточно жестких карантинных мер. Уже сейчас вспышка в Китае идет на спад – а ведь с начала эпидемии прошло немногим более трех месяцев. Кроме того, у большей части выявленных больных – примерно у 80% – заболевание протекает в легкой форме. После того, как эти люди выздоровеют, у них останутся антитела против коронавируса, которые не позволят ему распространяться. Более того, исследователи уверены, что у значительной части популяции COVID-19 проявляется настолько слабо и неспецифично, что они не обращаются в больницу. Иммунная система таких людей самостоятельно справляется с вирусами и формирует антитела против них. Когда значительная часть популяции тем или иным способом приобретет антитела против SARS-CoV-2 – точно так же, как у нас есть антитела к другим коронавирусам, распространение болезни замедлится естественным путем.

Почему все говорят, что лучшая защита – мыть руки, но никто не утверждает про то, что надо промывать нос?

SARS-Cov-2, как и другие вирусы, вне организма долго не живет. Однако в капельках биологических жидкостей он сохраняет активность в течение несколько часов. Если человек дотронется до поверхности, «орошенной» слюной или мокротой с вирусными частицами, а потом коснется слизистых, он, с высокой вероятностью, заразится.

Раз попав на руки, капельки с частицами вируса становятся постоянным источником заражения. Именно поэтому руки нужно чаще мыть. Здесь подробная инструкция, как делать это правильно.

Что касается слизистых носа, то в промывании нет необходимости. Концентрация капелек с вирусными частицами в воздухе обычно невысока, если, конечно, человеку не чихнули прямо в лицо. Кроме того, бесконечное сморкание, после промывания, быстро высушит слизистые, сделав их куда более «проницаемыми» для патогенов.

Помогают ли маски, а если нет, то почему их все раскупают?

Вопреки популярному убеждению, маски не спасают того, кто их носит, от инфекции. Их основная задача – защитить окружающих от вирусов и бактерий, которые живут в организме владельца маски. Более того, маска может увеличивать риски заболеть: она затрудняет доступ воздуха и человек вынужден вдыхать глубже. И если маска становится влажной – а это происходит довольно быстро – присутствующие в воздухе патогены замечательно «всасываются» через ткань и попадают прямиком в дыхательные пути. Впрочем, даже поры сухой маски не настолько мелкие, чтобы отфильтровать капельки биологических жидкостей. К тому же, маска не закрывает глаза, слизистые которых – прямой путь для попадания инфекции.

Тем не менее, маска может работать как барьер между человеком и вирусом. Для этого необходимо плотно надевать ее на лицо, не оставляя просветов, и менять, когда она становится влажной. Все это время маску нельзя трогать руками, чтобы не «подсадить» вирусные частицы или бактерии. Именно так рекомендуется носить маску врачам, заболевшим и тем, кто ухаживает за больными. Здесь можно найти подробную инструкцию ВОЗ.

К сожалению, однозначный ответ: помогает маска или нет дать нельзя. Нет, она не предотвращает заражение. Но, да, при правильном ношении может быть полезна.

Правда ли, что тяжелее всех болеют китайцы и только они умирают от нового коронавируса?

Нет, это не так. Более того, мы видим, что в Китае вспышка пошла на спад, в то время как в других странах – например, Иране или Италии – количество заразившихся и умерших растет. Кажущаяся национальная избирательность вируса связана с тем, что вспышка началась в Китае, где живет очень много людей, а процент людей другого этноса крайне мал.

Говорят, что существует несколько штаммов вируса с разной летальностью: от одного умирают, от другого нет, такое может быть?

Действительно, существует гипотеза, что коронавирус разделяется на два штамма. Согласно ей, в Китае изначально распространялся менее заразный и более летальный S-штамм, пока с ним не стал конкурировать более заразный, но менее смертельный L-штамм. Сегодня в Китае остался практически только L-штамм, а вот в другие страны были завезены как L-, так и S-варианты. В результате там, где оказался S-штамм, смертность может быть выше. Однако многие специалисты не согласны с выводами авторов гипотезы, так как в исходной работе обнаружились существенные методологические огрехи. Поэтому однозначно утверждать, что мы имеем дело с двумя штаммами, нельзя.

Хорошо, а через еду заразиться можно?

Если перед подачей еда прошла термическую обработку, то опасности нет. Другое дело, что в уже готовое блюдо мог чихнуть официант. В Китае на этот случай еще со времен вспышки атипичной пневмонии всем работникам общепита рекомендуется носить маски. И разумеется, не стоит есть из одной тарелки с человеком, у которого явно имеются симптомы респираторного заболевания – это прямой путь к заражению.

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