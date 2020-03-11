Мнение: Тиньков — какой старый и банальный прием: 6 лет в тюрьме — и сразу рак

11.03.2020, 14:08, Разное

Домашний арест под 20 млн фунтов ненадолго. До начала апреля. Совсем ничего осталось. США запрашивает «преступника» для экстрадиции, чтобы посадить на 6 лет. А ни фига. Тяжелая болезнь основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова может стать основанием для отказа в его экстрадиции из Великобритании в США. Это следует из соответствующего договора между странами. Банк, любимое детище, продается, но желающего купить нет. Бамс — как только стало понятно, что вывезут и посадят — появилась лейкемия. А что там с судами в США? Ой, а не знаю, говорит Олег, хитрый, как бес, адвокаты занимаются. Тиньков сообщил, что диагноз ему поставили в октябре, за это время миллиардер уже успел пройти несколько курсов химиотерапии, говорится в его заявлении. Странная химиотерапия, конечно. На свежих фото он с гривой волос, хорошо выглядит, худощавый, спортивный.

«Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо, — сообщает Олег Тинков (конечно, это главное для всех). — Там прекрасная команда во главе с Оливером, и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен».

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!»

Разумеется, уже поступил запрос от налоговой службы, а где он собственно лечится. В Лондоне, сообщает адвокат. Какой может быть домашний арест, когда ему нужно вылететь на лечение в другие страны?! — задается он вопросом. Да и судебные процессы надо бы отложить, говорит адвокат. До полного излечения. Деньги большие — врачу, чтобы слепил диагноз. Адвокату, чтобы все подчистил. «Оливеру», операционному управляющему банка.

Решение суда об экстрадиции в США будет принято очень скоро. Накануне американский минюст опубликовал обвинительный акт против бизнесмена — основателя «Тинькофф банка» обвиняют в сокрытии активов на $1 млрд(!) от налогов при выходе из американского гражданства в 2013 году. 6 лет тюрьмы. И сразу, мгновенно, появился диагноз.

В отличие многих других известных людей, которые не победили болезнь, Тиньков выздоровеет. Хотя у него не просто лейкоз, а «острый лейкоз». А может, так и будет жить с ним лет до ста. Почему бы и нет? Но больного экстрадировать?! Ни в коем случае. И отпустить в Израиль, в Россию, на Кубу. Мало ли стран с прекрасной медициной, где можно не опасаться скорой выдачи в США — в одну тюрьму со злыми черными людьми и латиносами.

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