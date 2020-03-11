Гарик Богомазов должен экс-супруге шесть миллионов рублей по алиментам

11.03.2020, 14:07, Разное

Гарик Богомазов, бывший солист «Отпетых мошенников», должен экс-супруге шесть миллионов рублей, как оплату по алиментам. Артист не желает поддерживать дочь от предыдущего брака Варвару.

Гарик Богомазов, раньше входивший в состав популярной группы «Отпетые мошенники», задолжал бывшей супруге выплаты по алиментам. Изначально артисту насчитали 280 тысяч рублей долга, но отдавать эту сумму он не хотел и просил сделать перерасчет в надежде, что заплатить придется меньше. Но в итоге, задолженность выросла и теперь составляет шесть миллионов рублей.

Приставами совершена вторичная индексация, но Гарик Богомазов снова планирует обжаловать решение, к тому же, хочет возмещение за моральный вред. Певец считает, что бывшая супруга клевещет на него, и это плохо сказывается на его имидже. Сама же экс-супруга артиста говорит, что уже давно забыла бы о бывшем муже, не желающем общаться с дочерью, если бы он погасил все долги.