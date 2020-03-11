Екатерина Стриженова рассказала об отношении к пластическим операциям и роли в спектакле

11.03.2020, 14:07, Разное

Известная ведущая и артистка Екатерина Стриженова в интервью СМИ пояснила о секретах красоты и рецепте крепкого брака. Несмотря на загруженный график, знаменитости всё равно удается оставаться идеальной супругой, мамой и бабушкой.
Уже скоро Стриженова отпразднует день рождения, являющийся особенным – ведь именно в этот день она сыграет в премьерном спектакле «Леди на день». К слову, поначалу её супруг Александр Стриженов очень удивился, узнав о её участии спектакле, еще больше загрузившем и без того напряженный график жены. Тем не менее, после ознакомления со сценарием, заканчивающимся словами «У меня родился внук!», он полностью поддержал возлюбленную. Актриса считает, что не имела права отказываться от такой роли.

Кроме того, знаменитость рассказала, как ей удается сохранять идеальную внешность даже без помощи пластических хирургов. Актриса считает свое лицо рабочим инструментом, так как трудится на телевидении. Знакомый пластический хирург Стриженовой Эдуард Шихирман отметил: операцию нужно делать тогда, когда человеку не понравится отражение в зеркале. Иногда артистке все-таки приходится прибегнуть к помощи уколов красоты, но это происходит не более двух раз в год, пишет издание «Телепрограмма»



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