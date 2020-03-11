В РФ анонсировали запуск инфраструктурного инвестфонда

11.03.2020, 14:01, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по поручению президента запустит инфраструктурный фонд объемом до 600 млрд рублей, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Сегодня мы также объявляем, что по вашему поручение и по решению правительства, Михаил Владимирович Мишустин это поддержал, мы запускаем инфраструктурный фонд размером до 600 млрд рублей», – цитирует ТАСС Дмитриева.

Глава РФПИ также отметил, что инвесторы подтверждают желание инвестировать в экономику России

«Инвесторы подтверждают желание инвестировать и, соответственно, видят, что РФ проходила многие сложные ситуации раньше и пройдет успешно этот [период] тоже», – сказал Дмитриев.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что «Россия пройдет турбулентный период достойно, спокойно».

Напомним, в среду Владимир Путин проводит встречу с инвесторами. До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.