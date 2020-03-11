Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

11.03.2020, 14:01, Новости дня

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что оперативная видеозапись задержания полицейскими его клиента уничтожена.

«Все, что уже можно было уничтожить – уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась [полицейскими] Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», – сообщил адвокат, передает ТАСС.

В среду экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу журналиста Голунова, извинился перед ним в Мосгорсуде за то, что ударил корреспондента.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / BFM TV — «мы не мировая помойка» — Малайзия вернула контейнеры с мусором развитых стран

24.02 / ДТП в Козельске унесло жизни трех человек

20.02 / Умер главный анестезиолог СССР

11.02 / Зеленский: Наша задача в ближайшие годы – закончить войну

25.01 / Изучены свойства соевого масла

10.01 / Васильева поддержала идею школьника писать слово «ветеран» с большой буквы

03.02 / Коронавирус 2019-nCoV. В Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая

30.01 / Премьера Чувашии отправили под суд за оскорбление депутата Госсовета республики

06.01 / Трамп пригрозил Ираку санкциями за требование вывести войска США

09.01 / Фигурант дела об убийстве Шеремета Антоненко: Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика