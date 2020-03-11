Мнение: Первый этап (обстановка с эпидемией коронавируса)

11.03.2020, 13:59, Разное

Обстановка с эпидемией в Италии и Иране выглядит выбивающейся из общей картины. За сутки в Италии прибавилась почти тысяча новых зарегистрированных заболевших. Всего их стало более 10 тысяч человек. В Иране тоже за сутки — почти 900 новых больных и 8 тысяч за все время.

В Китае же число зарегистрированных больных за всю эпидемию — порядка 80 тысяч. При этом население Китая в 20 раз больше, чем в Италии и в 16 раз — больше чем в Иране, а эпидемия длится на месяц дольше.

Ответ, видимо, имеет не медицинский характер, а управленческий и социально-политический.

Точкой распространения заболевания в Иране стал Кум — религиозный центр. Массовые скопления людей во время отправления религиозных обрядов и практик плюс халатность властей, наплевательски отнесшихся к противоэпидемиологическим мероприятиям на первом этапе создали бомбу, которая рванула. С учетом длительного периода инкубации 900 человек, зарегистрированных сегодня — это те, кто заболел примерно две недели назад. И почти все эти две недели они заражали окружающих. Аналогично и в Италии — только вместо религиозного рвения причиной стало итальянское разгильдяйство и полное нежелание следовать элементарным методам личной острожности. Все это вкупе с той же наплевательской линией властей на первом этапе. Италия только вчера, наконец, ввела тотальный карантин по всей стране, но как он будет соблюдаться — это большой вопрос.

Фактически тяжесть положения и в Италии, и в Иране определилась совокупностью национального менталитета, традиций и неготовностью власти к экстремальной ситуации. Китай, как известно, преодолел эпидемию (чисто с медицинской точки зрения, с экономикой ситуация другая) путем жесточайшего карантина, хотя и китайские власти первый период прошляпили.

Нас, понятно, интересует Россия. Пока можно сказать, что карантинные мероприятия первого этапа проводятся на уровне Италии — то есть, их по сути имитируют. Зарубежные эксперты-эпидемиологи отметили (причем неоднократно), что российская статистика выглядит совершенно недостоверной просто в силу крайней выборочности проверок и тестирования потенциальных зараженных. Выборка хороша для социологов — у них есть формулы, методики и способы экстраполировать результат опроса на все население. Но эпидемия — не опрос доверия к президенту. У нее другие правила и законы.

Про фатализм и наплевательство русского народа (а фактически все живущие в России рано или поздно приобретают черты русских — другие тут не выживают) говорить не приходится. Здесь мы примерно как итальянцы.

По всей видимости, у нас все может пойти как раз по итальянскому сценарию — накопление числа незарегистрированных зараженных и больных, после чего произойдет всплеск. Инкубационный период намекает, что это можно ожидать недели через три-четыре-пять, когда накопится критическая масса и она прорвется.

Единственным фактором, который может сработать нам в "плюс" может стать быстрое изменение генома вируса. Чем более опасен вирус, тем больше шансов на то, что он быстро мутирует во что-то менее вредное. Особо смертельные формы его быстро убивают носителей, а значит — теряют возможность к своему распространению. Выживают те формы вируса, которые позволяют выживать большему числу носителей, а значит — и распространяться дальше. Поэтому "боевые" вирусы непригодны для массового заражения: они слишком летальны, чтобы успеть распространиться по большой территории. Является ли COVID-2019 недоделанным искусственным вирусом или имеет естественное происхождение — неизвестно (да и не важно, говоря по-правде), но вести себя он должен все равно в рамках обычной "вирусной логики". Поэтому для нас, конечно, важно, как долго Россия будет оставаться в стороне от эпидемии — чем большее время пройдет, тем меньше угроза.

Но это не снимает двух упомянутых проблем — поведения власти и отношения населения. Мы, повторюсь, в этом смысле очень похожи именно на Италию. Наплевательство и фатализм — наша вполне национальная черта, а управляющая система в плане дееспособности выглядит ниже всякой критики. По сути, эпидемия может стать стресс-тестом путинского режима именно на способность к экстренным мероприятиям.

Пока власть рефлекторно идет по привычному пути реагирования на любую экстремальную ситуацию — она наглухо запечатывает любую информацию. У персоналистской диктатуры есть своя специфика — она всегда копирует стиль поведения своего лидера. Если фюрер при любой непонятной ситуации прыгает в домик и зыркает оттуда, то точно так же себя ведет и вся его вертикаль. Она просто замирает в ступоре, ожидая высочайшего решения. А какое может быть решение, если главнокомандующий трясется в бункере? Об уникальной способности Путина встречать любую неожиданность героическим нырком в кусты можно слагать легенды. Его вертикаль ведет себя всегда так же.

Поэтому не нужно иллюзий — к эпидемии, как, впрочем, и любой другой экстремальной ситуации мы точно не готовы в управленческом смысле. Все будет делаться и решаться уже в ходе событий. А они, по всей видимости, скоро нас накроют. Самый важный, причем критически важный этап — первый. И его в России, судя по всему, уже прошляпили.