Гурцкая высказалась о скандале с обнаженными фотографиями школьницы в родительском чате

11.03.2020, 13:59, Новости дня

Мать не имела права распространять фотографии обнаженной одноклассницы ее дочери, но очень важно все-таки выяснить, кем, когда и при каких обстоятельствах они были сделаны, сообщила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая.

«Безусловно, это такая деликатная тема, что стоило проявить максимум такта и осторожности, а не делать снимки достоянием большого круга людей. Это безжалостно по отношению к ребенку и нарушает конституционные права на неприкосновенность частной жизни», – сообщила Гурцкая.

Она отметила, что правоохранительные органы должны выяснить, при каких обстоятельствах, кем и когда  были сделаны эти снимки.

«Одно дело, если это действия детей – тогда проблема воспитания, но если вовлечены взрослые, то это преступление. Требуется тщательная и корректная работа родителей, школы и правоохранителей. Но главное – не навредить ребенку», – резюмировала Гурцкая.

Ранее в Зеленограде мама залезла в телефон своего ребенка и обнаружила в нем фотографии обнаженной 13-летней одноклассницы, которая сама присылала их ее дочери.

Увиденное возмутило женщину, она решила скинуть данные фото в общий родительский чат, чтобы пристыдить опекунов школьницы. Вместо этого родители девочки заявили в полицию о факте распространения обнаженных фотографий с их дочерью.



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