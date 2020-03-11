У напавшего на полицейских в Москве бывшего морпеха США потребовали компенсацию

11.03.2020, 13:59, Новости дня

Два сотрудника ППС потребовали через суд 300 тыс. рублей компенсации от напавшего на них при задержании американского студента Тревора Рида в Москве, этот вопрос рассматривается в столичном Головинском суде.

«Рид обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ, кроме того, двое потерпевших полицейских заявили гражданский иск о компенсации морального вреда по 150 тыс. рублей каждый», – сказал судья Дмитрий Арнаут, передает ТАСС.

Рид пояснил, что добровольно перевел каждому потерпевшему на депозит по 50 тыс. рублей и попросил прощения. Сторона защиты отмечает, что в деле есть нарушения, в связи с этим адвокаты Рида заявили отвод прокурору. По мнению защиты, прокурор заинтересован в исходе дела. Судья не стал удовлетворять это ходатайство.

Рид, согласно версии следствия, в августе 2019 года напал на полицейских, приехавших после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они жаловались на пьяного мужчину, поссорившегося с несколькими женщинами.

В автомобиле иностранец напал на правоохранителей, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья». Сообщалось, что Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США.



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