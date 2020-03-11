Мишустин рассказал о работе правительства и ЦБ для стабилизации экономики

11.03.2020, 13:59, Новости дня

Правительство и Банк РФ делают все необходимое, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с инвесторами у президента Владимира Путина.

«Хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что кризис является в том числе временем «для возможностей, эффективных инвесторов» и для «грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления».

«Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России, и уверен, что те меры, которые, в том числе, будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, позволят им сформировать более длительные бизнес-планы, ну и в целом укрепить интерес к работе в России», – добавил Мишустин.

Премьер отметил, что именно сейчас очень важно создать условия для инвестиций, которые нужны для работы венчурных фондов и инвесторов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что задача правительства и Центробанка минимизировать негативные явления в экономике. Он также выразил уверенность, что «Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно».