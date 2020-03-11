Московских собачников предупредили об угрозе

11.03.2020, 13:50, Разное

Орнитологи предупредили московских собачников об угрозе появления в парках бегающих совят. Хозяев призвали следить за своими питомцами, сообщает «Подмосковье сегодня».

Специалисты пояснили, что молодые птицы часто выпадают из гнезд, будучи неспособными летать. При этом они любят и «пешие прогулки». Важно не трогать птенцов, если им ничего не угрожает, а также не подпускать к ним собак и кошек: юные пернатые не умеют защищаться.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Врачи назвали необычные симптомы рака легких на лице

04.03 / «Импровизация – мой конёк»: Ольга Бузова не боится «троллинга» Собчак на «Муз-ТВ»

29.01 / Мужчина зарезал беременную экс-любовницу

16.01 / Скандалы: Миллиард в мышеловке

14.02 / Опубликованы новые технические подробности о смартфоне Sony Xperia 5 Plus

04.01 / В Приморье стоматолог сломал пальцы маме ребенка, которому он отказал в медпомощи

29.12 / Наине Ельциной стало плохо на прощании с Галиной Волчек

17.01 / Екатерина Климова втайне от детей стирает кружевное белье

29.12 / Известный артист утешил разрыдавшуюся после расставания с мужем Пелагею

31.12 / Россиянам рассказали о способах не потерять работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика