Российским туроператорам предрекли банкротство из-за коронавируса

11.03.2020, 13:50, Разное

Аналитики туристического рынка прогнозируют разорение трети российских туроператоров уже летом текущего года. На фоне эпидемии коронавируса COVID-2019 россияне массово отказываются от поездок за границу, сообщает Национальная служба новостей.

Эксперты отметили, что в большинстве случаев граждане возвращают путевки в Италию: там была зафиксирована самая мощная в Европе вспышка вируса. При возврате тура клиенту компенсируется полная стоимость поездки, однако операторы не могут добиться от авиакомпаний возврата денег за билеты. Из-за этого турфирмы несут большие убытки.



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