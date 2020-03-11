Автоновости: Седан Cadillac CT5 получит механическую трансмиссию

11.03.2020, 13:28, Новости дня

Компания Cadillac намерена выпустить новый седан CT5 с механической трансмиссией.

Напомним, ранее производитель демонстрировал лишь версии с АКПП. Обновленное поколение роскошного седана выпустят к концу нынешнего года. Кроме того, ранее фотошпионами уже были предложены изображения новинки седана во время тестовых испытаний. Несмотря на попытки скрыть изменения по модели, однако в салоне удалось увидеть селектор переключения «ручной» коробки передач.

Производитель до настоящего времени скрывает любые данные о предстоящей новинке, которая сможет похвастаться своим дизайном и передовыми опциями. Сведения о комплектациях и стоимости седана CT5 также пока засекречены американской компанией.