Автоновости: Седан Cadillac CT5 получит механическую трансмиссию

11.03.2020, 13:28, Новости дня

Компания Cadillac намерена выпустить новый седан CT5 с механической трансмиссией.

Напомним, ранее производитель демонстрировал лишь версии с АКПП. Обновленное поколение роскошного седана выпустят к концу нынешнего года. Кроме того, ранее фотошпионами уже были предложены изображения новинки седана во время тестовых испытаний. Несмотря на попытки скрыть изменения по модели, однако в салоне удалось увидеть селектор переключения «ручной» коробки передач.

Производитель до настоящего времени скрывает любые данные о предстоящей новинке, которая сможет похвастаться своим дизайном и передовыми опциями. Сведения о комплектациях и стоимости седана CT5 также пока засекречены американской компанией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Американских генералов приперли к стенке

27.02 / Украинский телеканал оштрафовали за критику политики Киева по Донбассу

17.02 / Помпео обсудил с лидерами Анголы развитие экономических связей и борьбу с коррупцией

28.02 / Календарь: 28 февраля — День комика с трагичной судьбой Алексея Смирнова

22.02 / Представлен недорогой кроссовер Yema T60

27.12 / Жителя Омска нашли обезглавленным – ранее он заявлял, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики

06.01 / Оппозиционный кандидат победил на выборах президента Хорватии

06.03 / Россия закрыла границу с Ираном

25.02 / Жители Александровского района встали живым щитом на пути московского мусора

25.02 / Путин рассказал, как правильно критиковать подчиненных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика