Автоновости: Хетчбэк Hyundai i20 получит «заряженную» версию

11.03.2020, 13:41, Новости дня

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai намерен презентовать усовершенствованную версию хетчбэка i20.

Напомним, официальный дебют изначально должен был состояться на автосалоне в Женеве, однако выставку отменили из-за вспышки коронавируса. Вместе с тем производитель указал, что в заряженном исполнении хетчбэк i20 получит 1,6-литровый турбированный мотор, который выдает 204 л.с. мощности.

В базовом исполнении усовершенствованная модель имеет 1,2-литровый двигатель. В свою очередь, кузов станет более спортивным, о чем свидетельствует увеличенная решетка радиатора, а также противотуманки новой формы. В салоне предусмотрели виртуальную приборную панель, а также продвинутую мультимедийную систему.