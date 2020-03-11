Мнение: Конституция, коронавирус, нефть…

11.03.2020, 13:32, Разное

Как связаны расползание коронавируса, падение цен на нефть и внесение в Конституцию России двух сотен поправок, главная цель которых, как выясняется, прикрыть, как фиговым листочком, срам, позволяющий Путину оставаться в Кремле сколько вздумается и покинуть должность президенты России разве что на лафете артиллерийского орудия?

Думаю, что никак не связаны. Если бы в Кремле еще в начале года спрогнозировали резкое падение цен на нефть в марте и коронавирусную напасть, думаю, что «конституционную реформу» отложили бы… И 15 января послание президента было бы куда более будничным – за все хорошее и против всего плохого. И как обычно – без раскачки!

Рис. отсюда