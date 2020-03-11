Рассекречены характеристики нового Samsung с гигантским аккумулятором

11.03.2020, 13:30, Разное

В Индии пройдет официальное представление нового Samsung Galaxy M21. Amazon показал рекламу гаджета, где раскрыли его основные характеристики.
Новинку оснастили экраном Super AMOLED 6,4 дюйма с разрешением Full HD, получившим вырез, похожий на каплю для фронтальной камеры. Разрешение селфи-модуля составит 20 Мп. Показатели основной тройной камеры девайса — 48,8 и 5 Мп. Основой смартфона считается однокристальная система Samsung Exynos 9611. Гаджет разработан в двух вариантах с разными объемами памяти — 4/64 Гб и 6/128 Гб.

Главной особенностью южнокорейской новинки является аккумулятор с внушительной энергоемкостью на 6000 мАч, с поддержкой быстрой подзарядки 15 Вт. Официальная презентация Galaxy M21 ожидается 16 марта 2020 года.



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