Путин начал встречу с инвесторами

11.03.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с инвесторами заявил, что считает предстоящую встречу особенно полезной.

«Наша встреча с вами планировалась до того, как начались различные, так скажем, турбулентные процессы на рынках энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Встреча проходит в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево.

На нее приглашены управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов, основатель RTR-Global Леонид Богуславский, основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Также в мероприятии принимают участие премьер Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин.

Напомним, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предсказало российской финансовой системе кризис.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако РФ пройдет все это достойно, экономика страны будет укрепляться.