В Минсельхозе допускают незначительное повышение стоимости импортных продуктов питания

11.03.2020, 13:30, Разное

Эксперты из Минсельхоза не ожидают повышения стоимости продовольственных товаров, относящихся к основным категориям. Допускается лишь незначительный скачок цен на импортные продукты питания.
По словам представителей Минсельхоза, доля продукции, ввозимой на территорию РФ по причине неподходящих природных условий для ее производства на месте, незначительная. Поэтому удорожание не особо отразится на продуктовой корзине потребителя.

Отечественные сельскохозяйственники заранее подготовились к сезонным работам в поле. Кроме того, пополнены запасы необходимых для весенней кампании импортных товаров, информирует «Глобал МСК».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Светлана Лобода после обвинений в «пьяных танцах» показала свои движения на кастинге в «ВИА Гру»

03.03 / Названы регионы с ценой квартир ниже себестоимости

04.03 / Рэйв-группа Little Big начинает подготовку к конкурсу «Евровидение-2020»

27.02 / Греция: коронавирус и концлагеря для мигрантов

08.02 / Маша Распутина осудила дочь Любови Успенской: «Она точно невменяема»

04.02 / В скором времени станет доступен анализ крови для определения риска заболевания мелких церебральных сосудов

13.01 / Полет в космос и поиск спутницы жизни для японского миллиардера

13.01 / «Подкиньте себе совесть»

24.01 / «Злой рок»: больная раком Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти

19.02 / Артистка сыграла на скрипке во время операции на мозге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика