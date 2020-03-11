В Минсельхозе допускают незначительное повышение стоимости импортных продуктов питания

11.03.2020, 13:30, Разное

Эксперты из Минсельхоза не ожидают повышения стоимости продовольственных товаров, относящихся к основным категориям. Допускается лишь незначительный скачок цен на импортные продукты питания.

По словам представителей Минсельхоза, доля продукции, ввозимой на территорию РФ по причине неподходящих природных условий для ее производства на месте, незначительная. Поэтому удорожание не особо отразится на продуктовой корзине потребителя.

Отечественные сельскохозяйственники заранее подготовились к сезонным работам в поле. Кроме того, пополнены запасы необходимых для весенней кампании импортных товаров, информирует «Глобал МСК».