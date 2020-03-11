Роскосмос решил создать новые станции управления кораблем «Орел»

11.03.2020, 13:30, Новости дня

Унифицированные наземные станции для управления новым пилотируемым космическим кораблём «Орел» планируется создать в 2022 году, сообщила компания «Российские космические системы» (предприятие «Роскосмоса»).

«В 2020 году планируется завершить разработку рабочей конструкторской документации на унифицированную наземную станцию командно-измерительной системы (НС КИС), а первые ее образцы должны быть созданы в 2022 году для обеспечения программы перспективного транспортного корабля и других проектов», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

«Реализация наших предложений по созданию трехдиапазонной унифицированной, а по существу, универсальной НС КИС с программно-реализуемой структурой радиосигналов позволит отказаться от существующего многообразия наземных станций», – сообщил начальник отдела разработки программного обеспечения бортовых и наземных средств, систем и комплексов Дмитрий Нагорных.

В апреле 2018 года «Российские космические системы» представили уникальную бортовую командно-измерительную систему, обеспечивающую бесперебойную работу космических аппаратов на орбите



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