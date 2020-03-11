Политолог призывал СМИ не искажать мнение Владимира Путина о президентских сроках

11.03.2020, 13:30, Разное

СМИ не должны раньше времени распространять панику из-за вчерашней фразы Владимира Путина об обнулении президентских сроков. Ранее президент неоднократно подчеркивал, что не поддерживает неограниченное нахождение у власти.

По словам политологов, из-за умышленного смещения акцентов создается плацдарм для нагнетания негативной обстановки. Поводом для этого является вчерашнее заседание Государственной думы, в рамках которого обсуждались возможные конституционные поправки. Чиновники предложили провести досрочные парламентские выборы и даже обнулить президентские сроки. Владимир Путин назвал переизбрание Госдумы и неограниченное президентство – нецелесообразными. Что касается обнуления сроков, то данный вопрос должен рассмотреть Конституционный суд.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, журналистам не стоит делать поспешные выводы из слов главы государства. Поначалу в поправках обсуждался вопрос внедрения иной системы государственного управления и транзита власти. Эксперт также раскритиковал предложение Владимира Жириновского, считающего уместным выбирать президента по итогам решения Госсовета. Самый главный вердикт по этому вопросу вынесет Конституционный суд, основывающийся на действующих нормах и законах. Более того, стоит помнить и о народном голосовании, которое покажет, вступят ли поправки в силу.

С мнением Солонникова согласен и эксперт Сергей Григорьев, который также обвинил некоторые российские издания в неправильной интерпретации слов Путина, создав таким образом «фундамент», дискредитирующий поправки, пишет издание «ПолитЭксперт».



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