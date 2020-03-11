ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
11.03.2020, 13:28, Новости дня
В Центризбиркоме официально представили слоган и логотип общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, которое пройдет 22 апреля.
Логотип соединил в себе изображение изогнутой конституции на фоне российского триколора. Также на логотипе присутствует надпись «общероссийское голосование» и дата – 22 апреля, передает ТАСС.
Слоган звучит следующим образом: «Наша страна, наша конституция, наше решение!»
Дизайн логотипа и слотгана разработывало агентство «ИМА-консалтинг».
В среду Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Голосование по внесению поправок в Основной закон состоится 22 апреля.
Также Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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