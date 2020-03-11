В Челябинске отменили концерт группы «Порнофильмы»

11.03.2020, 13:28, Новости дня

В Челябинске отменили намеченный на среду концерт группы «Порнофильмы», сообщила зампрокурора Курчатовского района Челябинска Галина Соколец.

Концерт планировалось провести в клубе «Галактика развлечений», музыканты собирались провести презентацию нового альбома, передает РИА «Новости».

В городском УМВД сообщили, что полиция направила в прокуратуру письмо о проведении в городе концерта группы. В письме отмечалось, что в текстах песен есть нецензурная брань, и информация, побуждающая детей к совершению действий, «представляющих угрозу жизни и здоровью».

«Нами была начата проверка. В ходе проверки выяснилось, что между развлекательном клубом и организатором концерта заключенный договор был расторгнут, концерт в клубе не состоится», – сообщила Соколец.

Она отметила, что оснований для применения мер прокурорского реагирования нет.

В клубе подтвердили, что концерт отменен, такое решение приняли еще 11 дней назад. В сообществах в социальных сетях группы «Порнофильмы» отмечается, что концерт перенесен из клуба, а купившим билеты сообщат о месте проведения с помощью смс-рассылки или по email.

В январе в Калуге после вмешательства прокуратуры отменили концерт группы Distemper.



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