Личное: Хочешь похудеть? Жри!

11.03.2020, 13:23, Разное

Самой большой и, пожалуй, единственной ошибкой, которую я совершила в своём стремлении к совершенному телу, было ограничение в еде.

Это я ввела моду на фитнес в России. Это я, обладающая уникальными знаниями, кто досконально знает, как девушке правильно «выстроить» тело в спортзале.

Я — единственный специалист по женскому фитнесу, тоже совершала ошибки.



Фото: Я

Именно на своих ошибках я и училась. И щедро делилась с вами уникальнейшей информацией — написала две книги по фитнесу, еженедельно раздавала советы в блоге.

Но всё — не в коня корм.

Сейчас я делюсь своим опытом с ограниченным кругом платежеспособных людей. Мой годовой «абонемент» стоит три миллиона, и толпа желающих ждёт, когда до них дойдёт очередь.

И я говорю о своей ошибке: 15 лет назад я была уверена, что нужно не жрать.

Сейчас я с уверенностью говорю об обратном: хотите похудеть? Начинайте жрать!

Дорога к красивому телу начинается с вашей тарелки, в которой лежит нормальная и правильная еда в достаточном для вас количестве.

Все жирные дуры уверены ровно в обратном: не жрать, диета, а потом происходит срыв. И так они вечно «худеют», пока умные люди уже построили тело мечты и наслаждаются жизнью в красивом, худом, звонком теле.

Толстухи любят цитировать то Раневскую, то Плисецкую. «Не жрать», — завещала Майя всем, кто спрашивал её о поддержании формы. Вот только великая балерина забыла вам всем сказать, что пахала у станка по 8 часов каждый день, и её «не жрать» совсем не равно вашей диете.

Прежде чем ограничить себя в калориях, вы должны повысить свой базовый метаболизм. Единственный способ сделать это — нарастить мышцы, которые расти без еды не будут.

Сечёте? Это несложно. Ещё раз: сначала растим мышцы, а для этого жрём.

Повысив базовую потребность в калориях, мы всё равно можем продолжить жрать, как хороший мужик, худея при этом.

Любая диета же — зло. Ограничивая себя в питании, вы просто уничтожаете остатки мышц, снижая тем самым уровень базового метаболизма. В лучшем случае, если вам повезло с генетикой, из вас выйдет нечто желеобразное типа скинни-фэт Тары Рид:



Фото: Соцсети

В конце концов, вы начнёте набирать вес от пары крупинок гречи, в то время как умные люди могут позволить себе съесть торт.

Про торт это я, конечно, загнула. Питание в любом случае должно быть правильным. И лучшая еда — правильно приготовленная.

Если вы готовите дома сами, забудьте про жиры, масло и другие «хитрости» вашей бабушки. На дворе 2020 год, и готовить чебуреки в масле может позволить себе только полностью невменяемая женщина.

Почти всю еду последнее время я готовлю в аэрогриле (он же и мультипечь) REDMOND RAG-247.

Если кому-то кажется, что мода на аэрогрили и всякие фритюрницы уже прошла, и вообще, мы говорим о здоровом питании, то вот вам опровержение этой моды. Аэрогриль-мультипечь REDMOND RAG-247.

Самая главная фишка именно этого аэрогриля-мультипечи — в нём можно приготовить всё, что угодно (даже картофель фри и наггетсы, и прочее жареное-печеное), без масла и всяких прочих вредных жиров.

Да, это как раз про здоровое и вкусное питание каждый день.

По сути REDMOND RAG-247 — прибор 3-в-1, совмещающий функции аэрогриля, аэрофритюрницы и духовки. Функционально этот прибор может работать и как фритюрница, и как духовка. Может печь, жарить самые разные блюда — от стейков до пирогов.

Главная особенность этой мультипечи в отличие от всех аналогов других марок — в технологии приготовления Turbo Cycle.

Это конвекция (типа как в микроволновке), которая работает по всему объему аэрогриля-мультипечи, и со всех сторон равномерно прожаривает или пропекает любое блюдо. Ключ к правильно приготовленному блюду — равномерное поступление жара в любую точку продукта: не надо разогревать сковороду, бухать в неё масло, и потом на сумасшедшей прожарке вертеть мясо, пока масло не начнёт пригорать и становиться канцерогенным.

Вот в мультипечи REDMOND всего этого нет.

Фактические любое блюдо можно готовить почти (или совсем, что лучше) без масла и добавок.

А ещё нужно учесть, что чаша аэрогриля-мультипечи антипригарная, и даже без добавления масла продукты к чаше не «прилипнут». Да и мыть потом будет легче, что тоже хорошо — экономия времени никогда не бывает лишней.

Вторая особенность технологии Turbo Cycle, кроме равномерности прожарки-пропекания, скорость приготовления.

Для сравнения, возьмем вроде бы банальный рецепт — куриные крылышки. Не берём в расчёт, чем вы их там маринуете и как долго, просто сравним время приготовления.

Духовка — 45-60 минут. REDMOND RAG-247 — 15 минут. Чувствуете разницу? И это при идеальном качестве крылышек на выходе.

Допустим, вы мечтаете правильно и разнообразно питаться, но как представите себе время, которое нужно тратить ежедневно на готовку, так сразу ничего не хотите. И давитесь гречей или просто сидите голодной, пока муж уплетает ужин у соседки-любовницы.

С аэрогрилем же блюда будут готовиться не только быстрее — вам ещё и не нужно ничего особо выдумывать.

Во-первых, тут есть автоматические режимы — 7 программ для самых популярных типов блюд, таймеры для настройки на удобное время, и, кстати, удобная сенсорная панель управления. Во-вторых, есть ещё и приложение, уже многим известное, «Готовим с Redmond» — там несколько десятков рецептов для тех, кому некогда забивать голову всякой фигнёй. Скачала на смартфон бесплатно «книгу рецептов», почитала-выбрала, что нужно, посмотрела граммы, инструкцию и калорийность на выходе. Всё. Надо только теперь это все собрать в нужных граммах и закинуть в аэрогриль-мультипечь.

При этих всех достоинствах REDMOND RAG-247 волне себе компактный, хотя чаша здесь ого-го какая большая — аж 3,1 литра.

Для сравнения у аэрогрилей других производителей стандарт — 2-2,5 л.

REDMOND сделал просто огромную чашу: в ней можно и скромно запечь морепродукты на одного человека, а можно и на всю семью курицу загрилевать. И опять же, усилий для готовки потребуется меньше: REDMOND готовит быстрее, «знает» рецепты, и всё умеет практически сам.

Поэтому это настоящий подарок не только и не столько на праздник, а настоящая находка на каждый день — и маме большой семьи, и работящему холостяку, и одинокому шиномонтажнику в разводе, и большой гостеприимной семье.

Я не могу оставить вас и без промокода: MIRO8, с которым вот тут можно получить скидку 15% на эту охренительную новинку — аэрогриль-мультипечь.