Литва отмечает 30-летие выхода из СССР

11.03.2020, 13:14, Новости дня

Стремление к справедливости ради жертв советского режима для исцеления исторической травмы стало главным приоритетом для Литвы, которая отмечает 30 лет с тех пор, как она стала первой республикой, вышедшей из Советского Союза.

Литва вышла из СССР 11 марта 1990 года и с тех пор демонстрирует впечатляющий экономический рост, особенно после вступления в Европейский Союз и НАТО в 2004 году.

В то же время в этой стране Балтии с населением 2,8 миллиона человек наблюдается один из самых высоких уровней самоубийств, алкоголизма и эмиграции в Европе.

Некоторые критики считают причиной этих социальных бед сохраняющуюся бедность и высокий уровень неравенства в доходах. Другие настаивают, что они также являются симптомами межпоколенческой травмы, уходящей корнями в не до конца осознанное прошлое.

«Может ли быть так, что наше общество больно, и название этой болезни вовсе не коронавирус?» – вопросил высокопоставленный чиновник МИД Лаймонас Талат Келпша, выступая на недавней конференции в Вильнюсе, посвященной коллективной травме, первой в своем роде.

«Одой из причин депрессии литовцев может быть наша трудная и сложная история», – заявил Келпша психотерапевтам, дипломатам и жертвам, приехавшим на конференцию.

Наряду с другими странами Балтии, Латвией и Эстонией, Литва была аннексирована Советским Союзом в годы Второй мировой войны, а затем серьезно пострадала от сталинских депортаций сотен тысяч ее жителей в Сибирь и Центральную Азию в 1940–1950-х годах.

Хотя эти три республики находились под жестким контролем Москвы несколько десятилетий, первые трещины начали появляться, когда в 1985 году в Кремль пришел Михаил Горбачев.

Через несколько лет инициированные им политико-экономические реформы в рамках политики перестройки и гласности начали выходить из-под контроля, что открыло возможность, которую литовцы не упустили.

11 марта 1990 года литовские законодатели, включая выходцев из КПСС, подавляющим большинством голосов проголосовали за независимость.

Москва признала независимость Литвы после неудавшегося путча сторонников жесткой линии в Москве в августе 1991 года. СССР формально был распущен через четыре месяца.

С тех пор у стран Балтии были непростые отношения с Москвой, не в последнюю очередь из-за разного восприятия Второй мировой войны и советской эпохи.

В прошлом году литовский суд заочно признал более 60 бывших советских чиновников виновными в военных преступлениях в связи с их причастностью к кровавому подавлению движения за независимость, из-за которого 14 человек погибли, около 700 получили ранения.

Москва считает, что судебный процесс был политически мотивирован. Она отказывается признавать захват Советским Союзом балтийских государств оккупацией. Литва никогда не получала ни извинений, ни репараций.

Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер предупредил, что 2020 год «потенциально может быть очень критическим» из-за разногласий по поводу интерпретации истории.

Не называя конкретных стран, он сказал, что «признание, публичные извинения и репарации» являются ключевыми элементами в стремлении к «прекращению споров об истории».

Президент Литвы Гитанас Науседа считает Россию «самой большой долгосрочной угрозой» для своей страны и обещает «дать отпор любым попыткам сфабриковать историю».

Вильнюс также призывает партнеров из ЕС не приезжать в Москву на парад 9 мая по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

При этом Литва оказалась под огнем критики за отказ признать роль местных нацистских коллаборационистов и сравнение притеснений при коммунистах с нацистским холокостом.

«Мы не можем назвать себя здоровым и зрелым обществом. Нам предстоит пройти большой путь, но мы уже встали на него», – говорит профессор психологии Вильнюсского университета Дануте Гайлене.