Школы и вузы в Киеве закрываются из-за коронавируса
11.03.2020, 13:14, Новости дня
Киевские школы и вузы будут закрыты с четверга до конца марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Об этом сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в городе будет ограничено проведение массовых мероприятий, включая концерты и конференции.
Кинотеатры и развлекательные центры в торговых комплексах также будут закрыты.
К настоящему моменту в Украине зафиксирован один случай коронавируса.
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