Школы и вузы в Киеве закрываются из-за коронавируса

11.03.2020, 13:14, Новости дня

Киевские школы и вузы будут закрыты с четверга до конца марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в городе будет ограничено проведение массовых мероприятий, включая концерты и конференции.

Кинотеатры и развлекательные центры в торговых комплексах также будут закрыты.

К настоящему моменту в Украине зафиксирован один случай коронавируса.



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